Ieri sera, l’ex presidente degli Stati Uniti è arrivato a Pechino per partecipare a un vertice che era stato programmato da tempo e che aveva subito un rinvio ad aprile a causa del conflitto in Iran. L’incontro tra i due leader si preannuncia come un momento di confronto senza vincitori né vinti, segnato dalla volontà di mantenere aperto il dialogo tra le due nazioni.

Ieri sera Donald Trump è atterrato a Pechino, prima tappa di un vertice atteso da mesi e già rinviato ad aprile per via della guerra in corso in Iran. Stamattina, intorno alle dieci ora locale, l’incontro nella Grande Sala del Popolo con il leader Xi Jinping: sei incontri previsti in trentasei ore, una cena di Stato questa sera, una colazione di lavoro domani, poi il rientro a bordo dell’Air Force One nel pomeriggio. Al fianco di Trump ci sono il segretario di Stato Marco Rubio (sanzionato da Pechino nel 2020, con la Cina che ha però chiarito che le misure riguardavano il suo ruolo di senatore, non quello attuale di capo della diplomazia americana) e il segretario alla Difesa Pete Hegseth.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump da Xi, un incontro che non avrà né vincitori né vinti

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TRUMP Accounts Are a HUGE Success; Democrats BIGGEST Fear Revealed | Ep 639

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