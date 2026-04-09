La presidente del Consiglio ha preso la parola alla Camera per illustrare l’operato del governo, negando di essere disponibile a dimissioni o rimpasti di governo. Ha inoltre dichiarato di non essere subalterna a un ex presidente degli Stati Uniti e ha affermato che la posizione italiana in politica estera rimane invariata da settant’anni. La sua dichiarazione ha suscitato numerose reazioni tra gli altri membri dell’aula.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata alla Camera per tenere in Aula la sua "informativa sull'azione del governo". Il discorso è durato poco meno di un’ora, al termine del quale la maggioranza è esplosa in un lungo applauso. Governo al completo, tra i banchi dell'opposizione i leader del campo largo Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. La premier terrà l'informativa anche al Senato alle 13. La premier cita Schlein: 'Testardamente unitari sui rapporti Usa-Europa' Sul rapporto fra Stati Uniti ed Europa e l'unità dell'Occidente, "mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara a Elly Schlein, che noi siamo testardamente unitari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni: "Né dimissioni né rimpasto. Io subalterna a Trump? La posizione italiana la stessa da 80 anni"

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Has Meloni turned against Trump over Iran as key referendum tests her leadership

Temi più discussi: Meloni nei paesi del Golfo: È una fase molto delicata, Trump sulla Nato sbaglia; Fittipaldi: Meloni è in preda al panico, il governo non ne imbrocca una; Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido; Blog | È Urso il prossimo epurato di Meloni? Questo regolamento di conti racchiude rischi evidenti.

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Meloni, né dimissioni né rimpasto, il governo c'è e non scappiamoNiente dimissioni, né rimpasto, non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo e governeremo per cinque anni come ci siamo impegnati a ... quotidiano.net

Quello che penso del discorso della presidente Meloni alla Camera. ———————————————- 1) Bene sulla politica estera, ma con una grave mancanza: continua a mancare una volontà di investire politicamente sulla costruzione di una sovranità eur - facebook.com facebook

Meloni ha fatto in Parlamento il primo comizio della campagna 2027. La premier non governa il Paese (e si vede dai risultati), ma si diverte a provocare l’opposizione. È una sfida che va raccolta a viso aperto. Le rispondo alle 14.15 dal Senato in diretta televisi x.com