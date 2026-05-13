Il presidente degli Stati Uniti si prepara a partire per Pechino, dove incontrerà il suo omologo cinese per un vertice di alto livello. Prima della partenza, ha dichiarato che discuteranno a lungo e che ci saranno sviluppi positivi. La visita arriva in un momento di tensioni tra le due nazioni, e le dichiarazioni puntano a un possibile miglioramento delle relazioni. Nessun dettaglio sulle questioni che verranno affrontate è stato ancora reso noto.

Il presidente americano Donald Trump in partenza per Pechino per un summit con il presidente cinese Xi Jinping, ha annunciato che nel vertice, il cui tema centrale sarà il commercio, parlerà a lungo dell’Iran, minimizzando le divergenze sul conflitto: “Accadranno cose positive” ha sottolineato Trump in merito alla posizione della Cina e di Xi sulla guerra in Iran. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Ne parleremo a lungo con Xi, accadranno cose positive"

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Trump acerca el acuerdo con Irán | Netanyahu teme concesiones

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