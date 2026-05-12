Un ex presidente degli Stati Uniti si trova a Pechino per incontri ufficiali con il leader cinese. La visita segna il suo ritorno nella capitale cinese dopo oltre cinque anni, precedente all’inizio della pandemia e ai conflitti in Ucraina e in alcune regioni asiatiche. I temi trattati riguardano questioni legate a tecnologie come i microchip e le risorse di terre rare. La visita si svolge in un momento di tensione tra i due paesi.

L’ultima volta di Donald Trump a Pechino era stata nel novembre 2017. Un altro mondo. Prima del Covid, prima delle guerre in Ucraina e in Asia occidentale, prima anche che la competizione commerciale tra Stati uniti e Cina si rivelasse una contesa a tutto campo tra tecnologia, strategia e ordine globale. ERA L’ANNO in cui Pechino sorpassava Washington come primo importatore totale di petrolio al mondo, antipasto di un mutamento di rapporti di forza tra le due potenze. Nell’aprile di quel 2017, Xi Jinping era subito corso a Mar-a-Lago per rendere omaggio al primo ingresso di Trump alla Casa bianca. Nonostante la sua campagna anti Pechino, le minacce commerciali e la storica telefonata all’allora presidente di Taiwan, il leader cinese cercava l’appeasement.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Guerra, microchip e terre rare. Trump a Pechino da Xi Jinping

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