Trump da Xi con un aereo pieno di paperoni

Oggi si è svolto un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, a bordo di un aereo utilizzato per i vertici ufficiali. Tra gli argomenti discussi ci sono stati la guerra commerciale tra i due paesi, le questioni relative all’Iran e i rapporti con la Russia. La riunione ha coinvolto entrambe le delegazioni in una serie di colloqui diretti e incontri privati.

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Si registra grande attesa per l’incontro che si terrà oggi tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è arrivato ieri nella Repubblica popolare, accompagnato dal segretario di Stato, Marco Rubio, e dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, oltre che da una folta delegazione di rappresentanti del mondo economico e tecnologico statunitense. L’inquilino della Casa Bianca, che è stato accolto in serata all’aeroporto di Pechino in pompa magna dal vicepresidente cinese Han Zheng, ha infatti portato con sé i Ceo di varie aziende, tra cui: Elon Musk (SpaceX), Tim Cook (Apple), Larry Fink (BlackRock), David Solomon (Goldman Sach), Stephen Schwarzman (Blackstone), Kelly Ortberg (Boeing) e Ryan McInerney (Visa), Jensen Huang (Nvidia).🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump da Xi con un aereo pieno di paperoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trump in Cina da Xi con 17 ceo di grandi aziende tra cui Musk e CookIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato 17 dirigenti di grandi aziende americane ad accompagnarlo nel suo viaggio in Cina dove... Leggi anche: Trump da Xi con finanza e Big tech: “Cercherà una tregua fra potenze” Temi più discussi: Trump a Pechino da Xi Jinping, i nodi dell’incontro: dall’Iran ai dazi; Trump incontra Xi a Pechino: qual è la posta in gioco; Trump in Cina, l'entusiasmo da pre-partenza: Non vedo l'ora di essere lì, Xi rispettato da tutti; Xi Jinping incontra Trump da una posizione di forza. Trump vola in Cina. Iran, economia ed elezioni Trump vola da Xi mentre la guerra in Iran pesa su economia e politica USA tra rincari, debiti, tensioni con la Cina e sfida elettorale. a cura di @durezzadelviver x.com Trump in Cina da Xi: «Usa-Cina siano partner, non rivali». Il prsidente cinese: rischio conflitto se Taiwan venisse gestita maleTappeto rosso e trecento bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di ... ilgazzettino.it Trump da Xi Jinping: Grande rispetto per Pechino. Il presidente cinese: I nostri Paesi siano partner non rivaliIl tycoon ha definito ottimo l’incontro con l’omologo. Dopo i colloqui la visita al Tempio del Cielo ... msn.com