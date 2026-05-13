Il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese si sono incontrati a Pechino in una visita considerata interlocutoria, nonostante le aspettative di una svolta significativa. Durante l'incontro, si è discusso di finanza e delle grandi aziende tecnologiche, con l’obiettivo di esplorare possibili tregue tra le due potenze. Secondo un esperto, i due leader si sono concentrati su misure di verifica e rapporti di fiducia, senza annunci di accordi concreti.

Roma, 13 maggio 2026 – Una visita interlocutoria, nonostante le grandi attese. Secondo Francesco Sisci, sinologo e direttore del think tank Appia Institute il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jiping oggi a Pechino si limiteranno a prendersi le misure. Ad accompagnare Trump ci saranno imprenditori e figure di vertice di imprese americane, da Elon Musk di X e SpaceX e Tim Cook di Apple ai vertici di Boeing e Blacrock. Professor Sisci, in che clima arriva il vertice tra Trump e Xi? “Trump si presenta al summit in una fase complicata: la situazione in Iran resta instabile, la strategia sui dazi ha incontrato molte resistenze e anche tra gli alleati americani crescono malumori e perplessità.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump da Xi con finanza e Big tech: “Cercherà una tregua fra potenze”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La guerra non è una bella notizia per le Big Tech Usa: perché Trump rischia un effetto boomerangRoma, 7 marzo 2026 – Molti analisti militari ritengono che gli Usa e Israele abbiano fatto male i loro calcoli e che questa guerra potrebbe essere...

Il monito di Mattarella: Big Tech e finanza globale stanno erodendo la sovranità degli Stati«I protagonisti degli scenari globali, con grande e crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e comunità, sono soggetti tecnologici e...

Argomenti più discussi: Trump in Cina, l'entusiasmo da pre-partenza: Non vedo l'ora di essere lì, Xi rispettato da tutti; Trump a Pechino da Xi Jinping, i nodi dell’incontro: dall’Iran ai dazi; Trump in Cina con 17 ceo di grandi aziende, inclusi Cook e Musk; Trump a Pechino senza alcuna carta da giocare.

The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS torna sotto i record, sell-off dei chip Inflazione Usa al top di tre anni #Iran: la guerra è arrivata a costare agli Usa quasi 29mld Cina, Trump: #Xi un amico Fed: ok senato a ingresso di Kevin #War x.com

La Trappola Cinese di Trump: Perché Xi Continua a Vincere nel Gioco delle Sommità reddit

Trump a Pechino da Xi Jinping, i nodi dell’incontro: dall’Iran ai daziNove anni dopo la sfarzosa visita in Cina nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump tornerà a Pechino dal 13 al 15 maggio. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecn ... tg24.sky.it