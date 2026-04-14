Cina sfida Trump | petroliera rompe il blocco nello Stretto di Hormuz

Una nave petrolifera cinese ha attraversato lo Stretto di Hormuz, rompendo il blocco imposto da forze militari statunitensi. L’incidente si è verificato in un momento di tensione tra i due paesi, con la Cina che ha deciso di continuare le operazioni di navigazione nonostante le restrizioni. La manovra è stata seguita da un aumento delle attività militari nella regione, con il coinvolgimento di navi militari di entrambe le nazioni.

Un segnale forte, quasi una prova di forza sullo scacchiere internazionale. La Cina sfida apertamente gli Stati Uniti e, indirettamente, il presidente Donald Trump: la petroliera Rich Starry, di proprietà cinese e battente bandiera del Malawi, ha quasi completato l’attraversamento dello Stretto di Hormuz, nonostante il blocco imposto da Washington. A rivelarlo sono i dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic, che mostrano la nave – lunga 188 metri e larga 29 – procedere a pieno carico verso la Cina. Un dettaglio tutt’altro che secondario: il pescaggio di 11,3 metri indica chiaramente che la petroliera trasporta una quantità significativa di greggio.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cina sfida Trump: petroliera rompe il blocco nello Stretto di Hormuz Hormuz, nave petroliera cinese attraversa lo Stretto e sfida il blocco degli Stati UnitiLa petroliera 'Rich Starry', di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha quasi completato l'attraversamento dello Stretto di Hormuz dopo il... Trump annuncia il blocco navale nello Stretto di Hormuz: ecco come funzionaDonald Trump ha inizialmente parlato di bloccare “qualsiasi nave” in entrata o in uscita dallo stretto a partire dalle 16 ora italiana, ma... Argomenti più discussi: Hormuz, nave petroliera cinese attraversa lo Stretto e sfida il blocco degli Stati Uniti; Il prezzo del petrolio scende sotto i $100 mentre la Cina sfida il blocco di Hormuz imposto dagli Stati Uniti; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Trump: Basta raid sul Libano. Netanyahu annuncia i negoziati. Il petrolio sta sotto i 100 dollari. Il blocco dello Stretto di Hormuz deciso da Donald Trump è entrato in vigore. Cosa sappiamo https://shorturl.at/1OmUC - facebook.com facebook Usa-Iran, braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Trump: "Teheran vuole un accordo" x.com