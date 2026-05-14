Truffata dal finto consulente del Tribunale

Una persona ha ricevuto una telefonata in cui un individuo si è spacciato per un consulente del Tribunale di Monza. Durante la conversazione, si è parlato di un possibile rischio di sequestri da parte del Fisco legati a presunti debiti. L'interlocutore ha affermato di avere contatti con la polizia postale e ha proposto di aiutare a mettere al sicuro i beni della vittima.

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"Ho agganci nella polizia postale e ho saputo che sei nel mirino del Fisco per presunti debiti. Il rischio è che ti portino via tutto ma io sono anche consulente del Tribunale di Monza e posso mettere i tuoi beni al sicuro". Tutto falso, tranne la decisione della sessantenne brianzola sua conoscente di trasferire attraverso bonifici la liquidità del suo conto corrente per oltre 180mila euro. Questa è l’accusa di cui deve ora rispondere F.C., quarantenne di Lesmo che si è fatto conoscere per avere fondato una associazione per sostenere i bambini autistici, imputato di truffa aggravata al Tribunale di Monza. Il processo, arrivato davanti ai giudici per l’udienza predibattimentale, è stato rinviato a settembre per eventuali trattative su un risarcimento alla parte offesa, che si è costituita parte civile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffata dal finto consulente del Tribunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Finto incidente del fratello e finto avvocato, donna truffata a Matera per 11mila euro: un arrestoEseguito un arresto dalla Polizia di Stato di Matera, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un 19enne originario... Truffata da un finto sms e dal numero clonato dei carabinieri: le rubano 3mila euro, denunciato 43enneUn sms allarmante, un finto operatore bancario e la chiamata da un numero clonato, identico a quello della caserma dei Carabinieri di Parma. Temi più discussi: Truffata dal finto consulente del Tribunale; A Mantova la truffa della ex consulente, parla l’investigatore; Truffa da 200mila euro a un’anziana: nei guai fondatore di associazione per bimbi autistici; Riello muoveva milioni tra più conti: i clienti spendevano soldi inesistenti. Truffata dal finto consulente del TribunaleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Nonnina truffata dal finto carabiniereSiena, 27 novembre 2025 - Ancora una nonnina truffata dai soliti imbroglioni. Ma questa volta i truffatori che si sono camuffati da finti carabinieri non l'hanno fatta franca. Infatti, sono stati ... lanazione.it