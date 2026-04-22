Truffata da un finto sms e dal numero clonato dei carabinieri | le rubano 3mila euro denunciato 43enne

Una donna ha ricevuto un messaggio sospetto da un numero che riproduceva quello dei Carabinieri di Parma, seguito da una conversazione con un finto operatore bancario. Durante la comunicazione, le sono stati chiesti dettagli e, successivamente, ha trasferito circa 3.000 euro in un conto corrente. La vittima ha denunciato l’accaduto e le autorità hanno identificato un uomo di 43 anni come presunto responsabile della truffa.

Un sms allarmante, un finto operatore bancario e la chiamata da un numero clonato, identico a quello della caserma dei Carabinieri di Parma. E’ questa la sofisticata trappola psicologica dello spoofing in cui è caduta una 34enne residente in provincia lo scorso 12 marzo. Al termine di una.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate “Il conto corrente è a rischio”: 77enne truffata col numero clonato dei carabinieri. Bonificati 18mila euro ai truccatoriLa vicenda ha avuto inizio alcuni mesi fa, quando la vittima, una 77enne parmigiana, ha ricevuto in casa una chiamata sul numero di cellulare del... Avvocato cade nella truffa dell’auto, spariti migliaia di euro: "Clonato il numero dei carabinieri"Bologna, 19 aprile 2026 – "I truffatori erano preparatissimi, come se fossero stati istruiti da esperti legali. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Investimenti sicuri, ma i soldi finiscono su una Postepay: così hanno svuotato il conto a un cittadino; Anziani raggirati da finto carabiniere, truffa da 40 mila euro: 33enne napoletano arrestato prima di ripartire; Soldi rubati e identità false, allarme truffe tra i vip: le testimonianze a La volta buona; Tenta la truffa del finto carabiniere, ma trova i veri militari nascosti in casa della vittima. Ingannata da un finto carabiniere sottoscrive un bonifico di quasi 40mila euroIngannata da un finto carabiniere sottoscrive un bonifico di quasi 40mila euro. La donna raggirata attraverso una truffa telefonica. primacomo.it Truffa a Belforte del Chienti: finto maresciallo e complice si fanno consegnare oro e denaroA Belforte del Chienti (Macerata) un’anziana di 89 anni è stata truffata da due giovani che si sono finti un maresciallo dei Carabinieri e un avvocato. I due, un 21enne e un 29enne campani già noti al ... veratv.it Anziana truffata al telefono, fa un bonifico da oltre quarantamila euro La cronaca: https://cityne.ws/jliBM - facebook.com facebook