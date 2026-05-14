Due uomini si sono presentati alla porta di un anziano in Abruzzo fingendosi membri dell'Arma dei Carabinieri. Dopo averlo convinto di essere ufficiali, hanno fatto consegnare all'uomo oggetti preziosi. Successivamente, i truffatori sono scappati via con il bottino. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili.

Fingendosi dell’Arma dei Carabinieri, hanno truffato un anziano di Osimo facendosi consegnare oggetti preziosi. Due uomini, entrambi gravati da precedenti, sono stati arrestati in flagranza per truffa aggravata in concorso dai militari della Stazione Carabinieri di Morino in provincia dell’Aquila. L’uomo ha raccontato di essere stato contattato sul suo cellulare da una persona che ha detto di essere maresciallo dei Carabinieri. Gli aveva riferito di un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta la figlia e che sarebbe stato necessario lasciare in deposito cauzionale tutti i gioielli che aveva in casa ai fini assicurativi. L’anziano, scosso per la falsa notizia che gli era stata prospettata come vera, aveva consegnato i gioielli ad un complice che alcuni minuti dopo si era presentato alla porta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffano un anziano e fuggono: presi in Abruzzo

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