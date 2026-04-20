Il nome di Atm l’sms sospetto il fantomatico errore di tap out | come funziona l’ultima truffa su smartphone

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le truffe che coinvolgono gli smartphone, con metodi sempre più vari e sofisticati. Tra le più diffuse ci sono le comunicazioni che fingono di essere da parte di aziende o servizi noti, spesso accompagnate da messaggi SMS sospetti. Alcuni utenti segnalano di aver ricevuto notifiche false riguardanti errori di tap out o chiamate sospette, che si sono poi rivelate tentativi di inganno.

Milano, 20 aprile 2026 – Truffe via smartphone: una fattispecie ormai diffusissima, praticata nelle versioni più diverse. Tirando in ballo istituzioni, banche, aziende spedizioniere. E, adesso, persino le aziende di trasporti. Sta girando da qualche tempo sui telefoni cellulari un sms “firmato” Atm, l’azienda municipalizzata dei trasporti milanesi, in cui si informa di un fantomatico errore nel pagamento di una corsa sui mezzi pubblici. Tutto falso, tutto illecito, a partire dall’impiego del nome dell’azienda. È stata la stessa Atm a segnalare l’accaduto, probabilmente sulla scorta dei numerosi “avvisi” ricevuti da utenti e viaggiatori. Ed è, questo, solo uno dei tentativi di raggiro che impiega il nome di Atm, messi in atto da malviventi tecnologici, capaci di destreggiarsi fra Bot, algoritmi e numeri di telefono recuperati chissà come.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nome di Atm, l’sms sospetto, il fantomatico errore di tap out: come funziona l’ultima truffa su smartphone Notizie correlate Sms minacciosi su vecchi debiti, la nuova truffa corre sullo smartphone: decine di segnalazioni in provinciaMessaggi firmati invitano a richiamare per presunte pratiche amministrative legate a bollette datate o a prestiti non estinti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Truffa falsi SMS ATM: segnalazioni anche a Sesto; Il rinnovo del Cda di Atm. In lizza anche la Oppio: fece il prezzo di San Siro; ENAV, firmato il rinnovo del CCNL settore ATM per il triennio 2026-2028; Scioperi mezzi aprile 2026: ATM protesta per 8 ore a Milano. Il nome di Atm, l’sms sospetto, il fantomatico errore di tap out: come funziona l’ultima truffa su smartphoneL’azienda di trasporti segnala numerosi tentativi di raggiro: attivate le misure di cybersecurity e situazione segnalata alle forze dell’ordine ... ilgiorno.it Le porte di Atm aperte ai diritti: via all’identità alias sugli abbonamentiA Milano il riconoscimento dell’identità alias arriva anche per l’abbonamento Atm dei mezzi pubblici. Il primo marzo, infatti, è scattata per le persone transgender e non binarie la possibilità di ... milano.repubblica.it LibertyX Bitcoin ATM - facebook.com facebook Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) / Posts / X x.com