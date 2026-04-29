Il finto messaggio di Atm che in realtà è una truffa | Non cliccate se ricevete un sms come questo

Una società di trasporto pubblico ha avvisato gli utenti di un tentativo di truffa tramite messaggi SMS falsi che sembrano provenire dall'azienda stessa. Si tratta di comunicazioni ingannevoli che invitano a cliccare su link o a fornire dati personali. La società ha precisato che non invia messaggi di questo tipo e invita a non aprire o rispondere a messaggi sospetti.

Falsi messaggi apparentemente inviati da Atm. In realtà è una truffa e a mettere in guardia gli utenti da eventuali tentativi di raggiro è stata la stessa società che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città. La truffa con il finto messaggio di Atm“Sono sempre più frequenti le truffe.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Finti sms sulla Tari, allarme truffa a Como: “Non cliccate e non contattate questo numero”Allarme truffe a Como per una serie di sms ingannevoli legati alla Tari, la tassa sui rifiuti. Truffa del finto pedaggio autostradale, questo SMS ti svuota il conto: occhio allo smishingFalsi messaggi SMS che segnalano presunti pedaggi autostradali non pagati, con l’obiettivo di indurre gli utenti a inserire dati sensibili e a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il finto messaggio di Atm che in realtà è una truffa: Non cliccate se ricevete un sms come questo; ATM destituisce guardia giurata per la difesa di otto ragazze; Frode SMS a Milano | il falso errore di pagamento che svuota i conti. Finto messaggio dalla banca. Anziana finisce nella trappola, spariti seimila euro dal contoVideochiamata dopo che un sms segnalava anomalie nell’uso della carta di credito. Un’ottantenne indotta a fare bonifici istantanei su carte prepagate: conto prosciugato. msn.com Riceve finto sms della banca, chiama e gli svuotano il conto di 13mila euro: denunciati in cinqueIl caso di un uomo di Galatina, in provincia di Lecce, che nel febbraio 2025 ha denunciato la truffa iniziata con un messaggio e proseguita con le telefonate ... bari.repubblica.it Quattro dipendenti ATM hanno firmato ieri mattina il contratto di locazione per i primi 4 dei 30 alloggi pubblici comunali che ATM, tramite la Fondazione ATM, ha già completato di ristrutturare #Milano #Atm x.com Con il progetto per dare una casa abbordabile ai dipendenti di Atm - facebook.com facebook