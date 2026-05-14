Truffa Nexi in Valle di Casies | fermato 22enne recuperati 1.300€

Nella Valle di Casies è stato arrestato un giovane di 22 anni sospettato di aver messo in atto una truffa ai danni di un cittadino. Attraverso un SMS, il truffatore è riuscito a ingannare la vittima e a svuotare il suo conto corrente, portando via circa 1.300 euro. Le indagini hanno permesso di recuperare l'importo e di identificare il metodo utilizzato dal giovane per occultare i soldi.

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? Punti chiave Come ha fatto il truffatore a svuotare il conto con un SMS?. Quale strategia ha usato il ventenne per nascondere i soldi?. Perché i carabinieri sono riusciti a bloccare il trasferimento dei fondi?. Come si riconosce un messaggio falso della banca per non cadere nel tranello?.? In Breve Il truffatore napoletano ha aperto un nuovo conto online intestato alla vittima.. Il denaro è stato spostato tra conti digitali prima del blocco dei carabinieri.. Il phishing tramite SMS falso Nexi colpisce anche i piccoli centri della Valle di Casies.. Le autorità raccomandano di non comunicare codici OTP ricevuti tramite messaggi sospetti.. I carabinieri della stazione di Monguelfo-Tesido hanno intercettato un tentativo di truffa informatica nella Valle di Casies, riuscendo a recuperare 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa Nexi in Valle di Casies: fermato 22enne, recuperati 1.300€ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Truffa con falso Sms della banca, 22enne denunciato: recuperati 1.300 euroUn falso Sms bancario, la richiesta dei codici di accesso e poi il trasferimento di 1. Leggi anche: Le truffe corrono online: due denunciati e 2.300 euro recuperati Si parla di: Finti sms di Nexi per svuotare i conti: allarme truffa anche nel Varesotto. Truffa informatica. Denunciato un uomo della CampaniaDenunciato dai carabinieri in Alta Pusteria un 22enne campano per una truffa informatica in val Casies. Il giovane ha indotto un uomo della Val Casies, inviandogli un falso SMS bancario su una presunt ... rainews.it Truffa del falso Sms bancario, 22enne denunciato dai CarabinieriUn ventiduenne residente in provincia di Napoli è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Monguelfo-Tesido con l'accusa di truffa informatica. (ANSA) ... ansa.it