Un aumento delle truffe online ha portato a due denunce e al recupero di 2.300 euro, risultato di un’operazione dei carabinieri di Fermo. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sui reati digitali, soprattutto sulle frodi legate agli acquisti su piattaforme di e-commerce. Durante le indagini, sono stati identificati e segnalati due soggetti coinvolti in pratiche fraudolente. La confisca della refurtiva rappresenta un primo passo nella lotta contro le truffe online.

Due denunce e 2300 euro di refurtiva recuperati. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo che hanno intensificato l’attività di repressione dei reati informatici, concentrandosi sulle truffe perpetrate attraverso il commercio online. In un primo episodio, è stato denunciato un 31enne sardo, che si è reso responsabile del reato di truffa ai danni di un uomo di Torre San Patrizio. Il truffatore, con il pretesto di vendere online uno strumento musicale, si è fatto accreditare dalla vittima la somma di 1.420 euro su un conto corrente a lui riconducibile, rendendosi poi irreperibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Truffe online smascherate dai Carabinieri di Montefusco: due denunciatiI Carabinieri di Montefusco hanno recentemente individuato e denunciato due persone coinvolte in truffe online.

Leggi anche: Furto da 2.300 euro in centro commerciale: denunciati due complici

Temi più discussi: Le truffe corrono online: due denunciati e 2.300 euro recuperati; Puglia, ballerina da votare: è la nuova trappola online; Truffe agli anziani…e non solo: il resoconto dell’incontro; San Benedetto, Chiara Vergani presenta il libro sulle truffe affettive online.

Attenzione alle truffe amorose online: ti svuotano il conto in un attimo se accetti queste amicizieLe cosiddette truffe amorose online sono diventate, senza ombra di dubbio, una delle forme di raggiro più diffuse degli ultimi anni. Complice l’uso sempre più massiccio dei social network e delle app ... macitynet.it

Puglia, ballerina da votare: è la nuova trappola onlineA raccontare come funziona e perché è così efficace è il dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica «Puglia» Marco De Bartolis: «Sì, è un fenomeno nazionale, ma abbiamo registrato ... lagazzettadelmezzogiorno.it

I rischi corrono via web, app, chat, messaggi. La Polizia Postale accanto ai cittadini per prevenire raggiri, che sempre più spesso vanno a buon fine e per i quali è difficile individuarne gli autori. - facebook.com facebook