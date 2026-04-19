Allarme truffe | attento ai falsi rinnovi della Tessera Sanitaria

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso riguardante un tentativo di truffa via email che mira a ingannare i cittadini. In questa operazione, vengono inviate comunicazioni false che falsificano rinnovi della Tessera Sanitaria. Le autorità invitano a prestare attenzione a messaggi sospetti e a verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ufficiali. Nessuna richiesta di dati personali o pagamento dovrebbe essere effettuata senza averne conferma.

Il Ministero della Salute ha lanciato un avvertimento urgente riguardante una sofisticata operazione di phishing che sta tentando di truffare i cittadini attraverso comunicazioni elettroniche fraudolente. Le email inviate dai malintenzionati utilizzano l’iconografia ufficiale dell’istituzione sanitaria per indurre gli utenti a credere di dover procedere con l’aggiornamento dei propri dati relativi alla Tessera Sanitaria o al Fascicolo Sanitario Elettronico. Il meccanismo d’inganno si basa su collegamenti inseriti nel testo delle email che conducono a portali web contraffatti, progettati per apparire identici ai siti istituzionali. Una volta all’interno di queste pagine clone, i criminali informatici mirano a sottrarre informazioni personali e, in diverse occasioni, i dati necessari per le operazioni bancarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

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