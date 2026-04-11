Il finto Sms su investimenti pericolosi poi la truffa da 23 mila euro | denunciato agrigentino

Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Poggio Renatico al termine di un’indagine che ha preso il via da una truffa informatica ai danni di una donna di 42 anni residente nella provincia Estense. L’indagine ha portato alla scoperta di un falso messaggio SMS riguardante investimenti considerati pericolosi, che aveva come obiettivo quello di frodare circa 23 mila euro.

Si è conclusa con l’identificazione e la denuncia di due persone un’articolata attività d’indagine condotta dai carabinieri di Poggio Renatico, scaturita da una truffa informatica ai danni di una 42enne residente nella provincia Estense. La vicenda ha avuto inizio lo scorso ottobre, quando la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Il finto messaggio su investimenti pericolosi, poi la truffa: scatta il raggiro da 23mila euroSi è conclusa con l’identificazione e la denuncia di due persone un’articolata attività d’indagine condotta dai carabinieri di Poggio Renatico,... La truffa del finto maresciallo riesce anche in trasferta: denunciato agrigentinoLa vittima, una 65enne del Mantovano, ha perso 38 mila euro dopo essere stata raggirata al telefono: individuati i due presunti responsabili Un uomo...