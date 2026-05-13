Troppi contratti di supplenza ATA concorsi 24 mesi li incentivano Il sistema viola il diritto | la Corte Ue condanna l’Italia

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha deciso che il sistema italiano di assunzioni per il personale ATA nelle scuole statali viola le leggi europee sui contratti a tempo determinato. La sentenza riguarda le modalità di reclutamento e le condizioni di stabilità del personale, con particolare attenzione ai contratti di supplenza e ai concorsi di durata triennale o biennale. La decisione si basa su un esame delle norme nazionali e delle direttive comunitarie applicabili.

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