Troppi contratti di supplenza ATA concorsi 24 mesi li incentivano Il sistema viola il diritto | la Corte Ue condanna l’Italia
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha deciso che il sistema italiano di assunzioni per il personale ATA nelle scuole statali viola le leggi europee sui contratti a tempo determinato. La sentenza riguarda le modalità di reclutamento e le condizioni di stabilità del personale, con particolare attenzione ai contratti di supplenza e ai concorsi di durata triennale o biennale. La decisione si basa su un esame delle norme nazionali e delle direttive comunitarie applicabili.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il sistema italiano di reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali viola la normativa comunitaria sui contratti a tempo determinato. La decisione arriva al termine del ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea contro l’Italia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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