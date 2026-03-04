San Salvario | smascherata rete abusiva auto sequestrata e patente

A San Salvario, nel centro di Torino, è stata scoperta una rete di trasporto abusivo attiva durante le ore notturne. Gli agenti hanno sequestrato un’auto utilizzata per il servizio illegale e hanno anche ritirato la patente del conducente coinvolto. L’intervento ha portato alla messa sotto sequestro del veicolo e all’identificazione dei responsabili.

Nel cuore di Torino, nella zona storica di San Salvario, è stata smascherata una rete di trasporto illegale che operava sotto copertura notturna. Un uomo di nazionalità albanese, alla guida di una Fiat Grande Punto parzialmente nascosta tra la vegetazione, è stato sorpreso mentre attendeva clienti fuori da un locale notturno. L'operazione, condotta dal personale specializzato della sicurezza stradale integrata, ha portato all'arresto immediato e a una serie di sanzioni pesanti per l'esercizio abusivo del noleggio con conducente. L'incidente si è consumato nelle prime ore di sabato 28 febbraio, quando due giovani donne sono salite sul veicolo dopo aver lasciato il locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

