Per operazioni sospette le abbiamo bloccato il conto se vuole lo riattiviamo subito | 59enne perde 2.500 euro

Un uomo di 59 anni ha perso 2.500 euro dopo che il suo conto è stato bloccato a causa di operazioni sospette. La banca ha spiegato che, per motivi preventivi, sono state fermate alcune transazioni considerate anomale. L’istituto ha anche offerto la possibilità di riattivare il conto su richiesta. La vicenda si è svolta in modo rapido, senza ulteriori dettagli sulla causa delle operazioni sospette.

L'agrigentino s'è fidato di un sedicente impiegato bancario e al telefono ha dato indicazioni e codici personali. Poi la scoperta: è stato truffato “Ci sono state una serie di operazioni sospette sul suo conto corrente, motivo per il quale in via preventiva abbiamo bloccato il suo conto”. Queste, grosso modo, le parole che un cinquantanovenne agrigentino s'è sentito dire al telefono da un dipendente della sua banca, la Bnl. Un dipendente che non conosceva, ma che si è regolarmente presentato con nome e cognome. Un alert al quale l'uomo ha creduto. “Tutto in ordine, nessun rischio ulteriore, tutto risolto”, gli è stato aggiunto, tranquillizzandolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il caso Deutsche Bank e le operazioni sospette, per essere segnalati basta un bonifico ‘anomalo’(Adnkronos) – Il caso Deutsche Bank, finita nel mirino degli investigatori per non aver segnalato operazioni legate all'oligarca russo Roman...

AI e antiriciclaggio, nuove regole: come cambia la segnalazione di operazioni sospetteUIF aggiorna le istruzioni per le segnalazioni sospette, con nuove regole in vigore dal primo luglio 2026. Più focus su qualità, rischio residuo e tracciabilità (anche archiviazioni), ma anche indicaz ... agendadigitale.eu

