Troia investe nella prima piscina comunale | al via il concorso di idee premio finale 10 mila euro
È stato avviato un concorso di idee per progettare la prima piscina comunale di Troia. La proposta nasce dall'amministrazione Caserta, che intende realizzare questa infrastruttura tanto desiderata dalla popolazione locale. Il concorso prevede un premio finale di 10 mila euro per la proposta migliore. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire con proposte innovative per la piscina comunale.
Al via il concorso di idee per la progettazione della prima piscina comunale a Troia, un’infrastruttura - quella a cui punta l’amministrazione Caserta - attesa da sempre dalla comunità troiana. Nella mattinata di oggi, giovedì 14 maggio, il Comune di Troia lancerà l’avviso pubblico per la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Contributo all'affitto, fino a 3 mila euro all'anno per le famiglie con Isee non superiore a 10 mila euroIl Comune ha pubblicato l’avviso per l'accesso al contributo regionale per il sostegno all'affitto.
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