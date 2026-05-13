Lazio-Inter 0-2 le pagelle | Lautaro 7 da leader serata horror per Nuno Tavares 4 Chivu vince la Coppa Italia dopo lo scudetto
Nella finale tra Lazio e Inter, l'Inter ha vinto con un punteggio di 2-0, grazie a un autogol di Marusic e a un gol di Lautaro Martinez. Lautaro è stato valutato con un voto di 7, mentre Nuno Tavares ha ricevuto un 4, in una serata difficile per il difensore. Cristian Chivu, che ha già vinto lo scudetto con l'Inter, si è aggiudicato anche la Coppa Italia.
Double al primo colpo. Cristian Chivu vince anche la Coppa Italia dopo lo scudetto. L'Inter batte la Lazio in finale 0-2 grazie all'autogol di Marusic e alla rete di Lautaro Martinez. Già alla fine del primo tempo i nerazzurri erano in vantaggio di due gol. La squadra di Maurizio Sarri, col tecnico in tribuna perché scontava una squalifica, non è riuscita ad avere una reazione convinta e continua nell'arco della ripresa. La Lazio non disputerà le coppe europee nella prossima stagione, il settimo posto in Serie A varrà la qualificazione in Conference League.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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