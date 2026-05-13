Lazio-Inter 0-2 le pagelle | Lautaro 7 da leader serata horror per Nuno Tavares 4 Chivu vince la Coppa Italia dopo lo scudetto

Nella finale tra Lazio e Inter, l'Inter ha vinto con un punteggio di 2-0, grazie a un autogol di Marusic e a un gol di Lautaro Martinez. Lautaro è stato valutato con un voto di 7, mentre Nuno Tavares ha ricevuto un 4, in una serata difficile per il difensore. Cristian Chivu, che ha già vinto lo scudetto con l'Inter, si è aggiudicato anche la Coppa Italia.

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