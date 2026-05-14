Francesca Albanese | un tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump

Un tribunale federale negli Stati Uniti ha deciso di sospendere le sanzioni imposte nel 2025 dall’amministrazione Trump contro una relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. La decisione riguarda una persona che era stata inserita in una lista di soggetti soggetti a restrizioni economiche, ma ora non è più soggetta a tali misure, grazie a un’ingiunzione preliminare emessa dal tribunale.

Francesca Albanese non è più sotto sanzioni Usa. Un tribunale federale di Washington ha emesso un’ingiunzione preliminare che sospende le sanzioni imposte nel 2025 dall’amministrazione Trump contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. Ritenendo che queste possano costituire una restrizione incostituzionale della libertà di espressione. Albanese, a cui era stato vietato l’ingresso negli Stati Uniti e che era soggetta a un embargo finanziario totale, ha annunciato la decisione del giudice federale di Washington Richard Leon sul suo account social. Il giudice ha concesso l’ingiunzione in risposta a una causa intentata dalla sua famiglia.🔗 Leggi su Open.online

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