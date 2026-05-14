Tribunale Usa sospende le sanzioni imposte da Trump a Francesca Albanese

Un tribunale distrettuale di Washington ha deciso di sospendere le sanzioni imposte dagli Stati Uniti a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. La decisione arriva dopo una richiesta di sospensione presentata da Albanese stessa, che aveva contestato le restrizioni. Le sanzioni erano state introdotte dall’amministrazione precedente e riguardavano restrizioni finanziarie e di viaggio. La questione resta ora sotto esame legale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington ha sospeso le sanzioni che l’amministrazione americana aveva imposto a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi. Il giudice distrettuale Richard Leon ritiene che le sanzioni potrebbero costituire una violazione dei diritti garantiti dal primo emendamento ad Albanese e ai membri della sua famiglia. In una causa depositata a febbraio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington, il marito di Albanese e il loro figlio minorenne hanno descritto il grave impatto che tali sanzioni hanno avuto sulla vita e sul lavoro della famiglia, inclusa la possibilità di accedere alla loro abitazione nella capitale federale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tribunale Usa sospende le sanzioni imposte da Trump a Francesca Albanese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Francesca Albanese: un tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump La famiglia di Francesca Albanese fa causa a Donald Trump per le sanzioni UsaLa famiglia di Francesca Albanese ha avviato un’azione legale contro il presidente Donald Trump e alcuni alti funzionari della sua amministrazione. Temi più discussi: Tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump contro Francesca Albanese; Tribunale Usa sospende le sanzioni imposte da Trump a Francesca Albanese; Francesca Albanese: un tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump; USA, i dazi del 10% di Trump dichiarati illegali da un tribunale federale. Francesca Albanese: un tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump x.com Tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump contro Francesca Albanese(ANSA) - WASHINGTON, 13 MAG - Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, a Washington, h ... tuttosport.com Tribunale Usa sospende le sanzioni contro Francesca Albanese, cresce la mobilitazione in EuropaUn giudice di Washington ha temporaneamente bloccato le sanzioni contro Francesca Albanese mentre una petizione rivolta all'Unione Europea raccoglie migliaia di firme ... notizie.it