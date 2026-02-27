la famiglia di francesca albanese fa causa a donald trump per le sanzioni usa

La famiglia di Francesca Albanese ha presentato una causa contro l’amministrazione americana, coinvolgendo direttamente alcuni alti funzionari. La decisione arriva in risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, che hanno avuto un impatto sulla vita e sulle attività della famiglia. L’azione legale si concentra sulle conseguenze di queste misure e sulle modalità di applicazione.

La famiglia di Francesca Albanese ha avviato un’azione legale contro il presidente Donald Trump e alcuni alti funzionari della sua amministrazione. L’atto è stato depositato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia. Secondo i ricorrenti, l’amministrazione avrebbe violato i diritti costituzionali di Albanese, in particolare quelli garantiti dal primo, quarto e quinto emendamento della Costituzione americana, disponendo il congelamento dei beni senza un adeguato procedimento legale. La richiesta avanzata al giudice è chiara: dichiarare incostituzionali le sanzioni. Nel testo si sottolinea che le misure... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

