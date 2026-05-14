tribunale usa sospende le sanzioni di trump contro francesca albanese

Un tribunale del District of Columbia ha deciso di sospendere le sanzioni imposte dall’amministrazione Trump a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La decisione è stata annunciata dalla stessa Albanese, confermando così la sospensione delle misure restrittive che le erano state applicate. La vicenda riguarda le sanzioni che, in precedenza, avevano portato a restrizioni nei confronti della rappresentante internazionale.

Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, a Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall’amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che « tutelare la libertà di parola è sempre nell’interesse pubblico», ringraziando la figlia e il marito «per essersi fatti avanti per difendermi, e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora». Il giudice Richard Leon ha concesso l’ingiunzione in risposta a una causa intentata dalla sua famiglia, che aveva descritto il grave impatto che le sanzioni avevano sulla loro vita e sul loro lavoro, inclusa la possibilità di accedere alla loro abitazione nella capitale federale.🔗 Leggi su Lettera43.it

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