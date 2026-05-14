Triathlon Camillotto di bronzo Frilli appena fuori dalla zona medaglie
Lo scorso fine settimana, gli atleti del Cus Ferrara triathlon hanno gareggiato in diverse competizioni, portando a casa risultati significativi. Camillotto si è piazzato terzo, conquistando la medaglia di bronzo, mentre Frilli si è classificato subito fuori dal podio, in quarta posizione. La trasferta al Lago di Caldaro si è conclusa con buoni riscontri per il team, che è tornato in città con diverse soddisfazioni.
Atleti del Cus Ferrara triathlon impegnati su più fronti nello scorso fine settimana. Ritorno in città con un pieno di soddisfazioni per il team giallonero, reduce dalla positiva trasferta al Lago di Caldaro. Ben 12 i cussini che hanno preso parte alla storica gara olimpica (1,5km nuoto, 40km ciclismo, 10km corsa), sempre molto partecipata da atleti di ogni nazione ed insidiosa nel percorso; la medaglia conquistata è perciò ancora più preziosa. Nella categoria M4 donne conquista il bronzo la veterana Monica Camilotto, che chiude la propria performance in 3h.09.29; sicuramente un ottimo test in vista dell’ Ironman di Barcellona di ottobre. Molto vicina alla zona medaglie Anna Frilli, con il tempo di 2h.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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