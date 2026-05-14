Triathlon Camillotto di bronzo Frilli appena fuori dalla zona medaglie

Lo scorso fine settimana, gli atleti del Cus Ferrara triathlon hanno gareggiato in diverse competizioni, portando a casa risultati significativi. Camillotto si è piazzato terzo, conquistando la medaglia di bronzo, mentre Frilli si è classificato subito fuori dal podio, in quarta posizione. La trasferta al Lago di Caldaro si è conclusa con buoni riscontri per il team, che è tornato in città con diverse soddisfazioni.

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