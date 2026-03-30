Colpaccio sul parquet di Montespertoli | la Life365eu torna dalla Toscana fuori dalla zona retrocessione

La squadra di volleyball Life365.eu ha ottenuto una vittoria in trasferta contro Montespertoli al tie break con il punteggio di 2-3. La partita si è conclusa con i set: 17-25, 27-25, 21-25, 25-23 e 9-15. La vittoria ha permesso alle formazioni forlivesi di uscire dalla zona retrocessione per la prima volta dopo più di un mese di campionato.

Arriva una vittoria fondamentale per la Life365.eu sul campo di Montespertoli: le ragazze forlivesi passano in Toscana al tie break per 2-3 (17-25; 27-25; 21-25; 25-23; 9-15), conquistando due punti pesantissimi che le proiettano fuori dalla zona retrocessione per la prima volta dopo oltre un mese. Nel primo set, dopo le prime fasi di studio, la Libertas scappa via a metà set (10-16), trascinata dal braccio pesante di Arcangeli, mentre le padrone di casa faticano oltremodo a costruire gioco, complici anche percentuali in ricezione decisamente basse. Così, è Forlì ad aggiudicarsi la prima frazione con il punteggio di 17-25. Nel secondo parziale è l’equilibrio a regnare: la Life365. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Colpaccio sul parquet di Montespertoli: la Life365.eu torna dalla Toscana fuori dalla zona retrocessione Articoli correlati Leggi anche: Volley, missione sorpasso per la Life365.eu: a Montespertoli un match che vale la salvezza Mancuso allo scadere: il Mantova batte 2-1 il Bari e si tira fuori dalla zona retrocessioneMantova, 7 febbraio 2026 – Un gol allo scadere del recupero di Mancuso, a lungo inseguito dai Galletti nel mercato di gennaio, fa esplodere di gioia... Tutto quello che riguarda Colpaccio sul parquet di Montespertoli... Temi più discussi: Colpaccio esterno dell’Assigeco, che batte Legnano e la raggiunge; Basket, Abc, colpaccio a Montevarchi: espugnato il parquet della Fides, i playoff sono più vicini; Basket, B. Colpaccio Power Basket Nocera a Chiusi: la salvezza è più vicina; Basket B femminile, Ren-Auto: è un colpo Magik (60-72). Colpaccio sul parquet di Montespertoli: la Life365.eu torna dalla Toscana fuori dalla zona retrocessioneArriva una vittoria fondamentale per la Life365.eu sul campo di Montespertoli: le ragazze forlivesi passano in Toscana al tie break per 2-3 (17-25; 27-25; 21-25; 25-23; 9-15), conquistando due punti ... forlitoday.it Eurolega, bivio Fenerbahce. Olimpia per il colpaccioSarà il parquet dei campioni d’Europa in carica a ospitare quest’oggi, alle 18.45, l’Olimpia Milano nel suo 32esimo match di Eurolega. Sarà nella casa del Fenerbahce Istanbul che i biancorossi provera ... ilgiorno.it Moto2, Senna Agius fa il colpaccio e trionfa in Texas davanti a Vietti. Flop Holgado, campionato apertissimo - facebook.com facebook L'Inter pensa davvero al colpaccio a zero: "C'è concorrenza ma è più di un pensiero" x.com