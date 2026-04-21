Triathlon incetta di medaglie per il Cus Ferrara | i risultati di Cesenatico Milano e Andora

La stagione di triathlon per il Cus Ferrara è iniziata con una serie di successi nelle gare di Cesenatico, Milano e Andora, dove gli atleti del club si sono confrontati tra loro in diverse competizioni. Durante il fine settimana, i partecipanti hanno ottenuto numerose medaglie, contribuendo a rafforzare la presenza del team sui vari fronti nazionali. Le gare si sono svolte in diverse località italiane, attirando numerosi atleti e pubblico.

Parte con il botto la nuova stagione per il Cus Ferrara triathlon. Nello scorso fine settimana, gli atleti gialloneri si sono dati battaglia sui palcoscenici di Milano, Cesenatico e Andora. Le medaglie, anche quelle più importanti, sono puntualmente arrivate. All’Idroscalo di Milano si è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Nuoto Grosseto, ottimi risultati a Livorno. Andrea Lucarelli fa incetta di medaglieSi sono concluse a Livorno le sezioni maschili dei campionati regionali di categoria. Nuoto, Cus Ferrara brilla alle finali regionali: pioggia di medaglieGrande fine settimana per il Cus Ferrara Nuoto, impegnato a Riccione nella prima sessione delle finali regionali di categoria. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Triathlon, incetta di medaglie per il Cus Ferrara: i risultati di Cesenatico, Milano e Andora; Canoa Polo, Ferrara brilla alla Coppa Italia: piazzamento per una delle squadre più giovani; Nuoto Master protagonisti a Sassuolo Crepaldi e Zanellini davanti a tutti. GOLF. “AUDI QUATTRO CUP” E “TROFEO IMMOBILIARE SAN PIETRO” NEL WEEKEND DEL CUS FERRARA. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/golf-audi-quattro-cup-e-trofeo-immobiliare-san-pietro-nel-weekend-del-cus-ferrara/ facebook