Due uomini di 30 e 33 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dopo un inseguimento a Catania. I due sono fuggiti a bordo di moto enduro senza targa, ignorando l’alt della polizia nei pressi del faro Biscari. L’episodio si è concluso con il loro arresto, dopo una corsa tra le strade cittadine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Non si fermano all’alt e scatta l’inseguimento. Due uomini, di 30 e 33 anni e già noti alle forze dell’ordine, sono fuggiti a bordo di moto enduro prive di targa dopo aver ignorato l’alt della polizia nei pressi del faro Biscari a Catania. Caccia tra le strade con supporto aereo. La fuga si è trasformata in un lungo inseguimento, condotto dagli agenti motociclisti della squadra Volanti della Questura. Determinante è stato anche il contributo di un elicottero della polizia del reparto Volo di Palermo, che ha permesso di monitorare i movimenti dei fuggitivi. Bloccati nel rione San Cristoforo. I due sono stati infine raggiunti e fermati nello storico quartiere di San Cristoforo, dove sono stati arrestati con l’accusa di fuga pericolosa.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Inseguimento a Catania, due uomini in fuga fermati dopo una caccia tra le strade

Inseguimento polizia per le strade di Catania.

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