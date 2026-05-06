Nella giornata del 7 aprile, un anziano in carrozzina è stato vittima di un'aggressione e di una rapina vicino alla zona stazione. Due uomini sono stati fermati dai carabinieri nel corso delle indagini. L'episodio si è verificato nel pomeriggio, lasciando sconcertata la comunità locale. Le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare eventuali complici.

Era stato aggredito e rapinato da un uomo in pieno pomeriggio nei pressi della zona stazione. Questa la terribile esperienza vissuta lo scorso 7 aprile da Giuseppe Piccinini. L’80enne stava percorrendo via Monsignor Tondelli con la sua carrozzina (è rimasto invalido a causa di una malattia), quando è stato aggredito alle spalle da un uomo, che gli ha sottratto il marsupio con soldi e documenti. L’anziano a seguito della colluttazione era caduto, riportando alcune ferite alle gambe. Della vicenda si sono occupati i carabinieri di Reggio Emilia, che hanno identificato un giovane di 28 anni e un complice di 30, accusati di concorso in rapina aggravata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinarono un anziano in carrozzina. Due uomini fermati dai carabinieri

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