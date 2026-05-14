Trento furto al Circolo Tennis | scavalca la rete e ruba in cassa

A Trento un furto è stato commesso al Circolo Tennis, dove un uomo ha scavalcato la rete e si è introdotto nell'area, rubando dalla cassa. Nonostante l'allarme sia scattato subito, il ladro è riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le telecamere di sorveglianza stanno analizzando i dettagli delle immagini per identificare il sospettato e ricostruire i momenti della rapina.

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