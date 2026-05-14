Trento furto al Circolo Tennis | scavalca la rete e ruba in cassa
A Trento un furto è stato commesso al Circolo Tennis, dove un uomo ha scavalcato la rete e si è introdotto nell'area, rubando dalla cassa. Nonostante l'allarme sia scattato subito, il ladro è riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le telecamere di sorveglianza stanno analizzando i dettagli delle immagini per identificare il sospettato e ricostruire i momenti della rapina.
? Punti chiave Come ha fatto il ladro a fuggire nonostante l'allarme immediato?. Quali dettagli delle telecamere potrebbero rivelare l'identità del malvivente?. Perché questo furto segue lo stesso schema di un precedente episodio ad Ala?. Come cambierà la sicurezza del circolo dopo questa vulnerabilità scoperta?.? In Breve Furto di circa 70-80 euro avvenuto nella notte del 12 maggio.. Modus operandi simile al recente episodio registrato presso il ristorante Al Ghiottone ad Ala.. Intervento tempestivo della volante grazie al collegamento diretto tra allarme e forze dell'ordine.. Vulnerabilità strutturale evidenziata dal taglio della rete protettiva del Circolo Tennis Calisio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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