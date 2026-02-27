Ruba due trapani in ferramenta fermato mentre scavalca la recinzione | denunciato

Un giovane è stato fermato mentre tentava di scavalcare la recinzione di un negozio di ferramenta, dopo aver rubato due trapani. La Polizia di Stato di Perugia ha identificato e denunciato il 20enne rumeno coinvolto nell’episodio. L’intervento si è concluso con la sua individuazione e le procedure di legge sono state avviate.

La Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un 20enne rumeno per il reato di tentato furto presso un esercizio commerciale a Ospedalicchio di Bastia Umbra.Il giovane è stato sorpreso dal personale di vigilanza mentre tentava di superare la recinzione esterna dell'esercizio commerciale con.