Furto nella notte a Salerno nel quartiere Furto notturno a Torrione | colpo a La Casa di Betty portati via cassa e pc

Un furto nella notte a Salerno, nel quartiere Torrione, ha preso di mira il negozio “La Casa di Betty”. La rapina si è verificata alle 3:30 e ha portato via una cassa e un computer. I ladri sono entrati rapidamente, portando via gli oggetti in pochi minuti. Gli investigatori stanno cercando di identificare i responsabili e ricostruire i dettagli dell’accaduto. La polizia ha già avviato le indagini.

Colpo lampo intorno alle 3:30. Secondo quanto ricostruito, l'azione si sarebbe consumata in pochi minuti. I responsabili avrebbero prima manomesso la saracinesca, che sarebbe stata resa più facile da sollevare con l'uso di sostanze lubrificanti, quindi avrebbero mandato in frantumi la vetrata d'ingresso per introdursi nel locale. Una volta dentro, i ladri avrebbero portato via il registratore di cassa con le monete contenute e un computer, per poi allontanarsi rapidamente. Nessun ulteriore danno all'interno. Nonostante la presenza di numerosi oggetti delicati – tra vetro, ceramica e cristallo – all'interno dell'attività non sarebbero stati rilevati ulteriori danneggiamenti oltre a quelli causati per l'accesso.