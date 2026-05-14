Trentino boom di vacanze | gli alloggi extraalberghieri volano nel 2025

Nel Trentino, nel 2025 si registra un aumento significativo degli alloggi extraalberghieri, con un incremento delle prenotazioni in particolare nelle zone di montagna e nelle località turistiche più frequentate. Gli appartamenti privati rappresentano una quota crescente dell’offerta ricettiva rispetto agli hotel tradizionali. Questa crescita si riflette anche sui flussi di turisti, che scelgono sempre più spesso sistemazioni indipendenti rispetto alle strutture alberghiere.

? Punti chiave Quali zone del Trentino guidano il boom degli appartamenti privati?. Come influisce la crescita degli alloggi sulla qualità del turismo?. Chi gestisce la maggior parte delle nuove strutture extralberghiere?. Perché il modello degli appartamenti sta cambiando i borghi montani?.? In Breve Trento registra 1.402.520 presenze con un aumento dell'8,5% rispetto al 2024.. Lombardia e Veneto guidano il 61,8% dei visitatori italiani a Trento.. Alto Garda conta 2.263 appartamenti, mentre Val di Fassa ne ha 2.161.. Maurizio Osti chiede regole chiare per gestire la crescita degli alloggi privati.. Oltre 6,2 milioni di presenze registrate nel comparto extralberghiero trentino durante il 2025 confermano la forza degli alloggi turistici, con un picco di 3,7 milioni di pernottamenti solo nel mese di agosto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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