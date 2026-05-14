Trentino | boom di 6 milioni di pernottamenti negli appartamenti

In Trentino, si è registrato un aumento significativo di pernottamenti negli appartamenti, con un totale di circa sei milioni. Questo incremento solleva questioni legate alla vita nei piccoli borghi, dove il numero di soggiorni cresce rapidamente. Le autorità stanno valutando l’adozione di nuove regole per evitare che le zone centrali si trasformino in semplici dormitori, mantenendo così un equilibrio tra turismo e abitanti residenti.

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? Domande chiave Come influenzerà questo boom la vita quotidiana nei piccoli borghi?. Quali regole serviranno per evitare che i centri diventino dormitori?. Chi gestisce la maggior parte degli alloggi extralberghieri in Trentino?. Perché la distribuzione del reddito sta cambiando nelle valli montane?.? In Breve Val di Fassa e Alto Garda superano le 2.200 strutture ricettive ciascuna.. Trento registra 1,4 milioni di presenze con crescita dell'8,5% rispetto al 2024.. Agosto registra picchi di 809 mila arrivi e 3,7 milioni di pernottamenti.. Lombardia e Veneto sono i principali bacini insieme a tedeschi, cechi e americani.. Oltre 6,2 milioni di pernottamenti registrati negli appartamenti turistici in Trentino nel corso del 2025 segnano una svolta per l’accoglienza extralberghiera della provincia autonoma di Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino: boom di 6 milioni di pernottamenti negli appartamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trentino 2025: record di pernottamenti e volo dell’extralberghieroIl Trentino ha chiuso il 2025 con un bilancio turistico senza precedenti, segnando il punto più alto raggiunto negli ultimi dieci anni. Fossili da milioni di dollari: il boom dei dinosauri negli investimenti? Cosa sapere Un triceratopo da 5,5 milioni di dollari viene venduto sulla piattaforma Joopiter. Temi più discussi: History Lab Magazine #31; Fragilità in aumento. Serve più formazione: intervista a Stefano Cainelli, psicologo e terapeuta; ++ Casa, +6,6% di compravendite nel 2025, 'boom' dei mutui (+18,8%) ++; Trento, boom di segnalazioni al consigliere di parità. Buongiorno dalla redazione della Tgr Trento. L'allarme dei sanitari per l'inceneritore, l'aumento dei lavoratori stranieri la richiesta di più psicologi nelle scuole nei titoli di apertura dei quotidiani locali in edicola oggi in Trentino x.com Appartamenti turistici, oltre 6 milioni di presenze in Trentino nel 2025Il turismo trentino continua a crescere e nel 2025 supera la soglia dei 20 milioni di presenze complessive. (ANSA) ... ansa.it In palestra dopo le feste: anche a Trento boom di iscrizioniPer le palestre è il mese più caldo di tutti: dopo le abbuffate delle feste, a gennaio arrivano puntuali i buoni propositi per il nuovo anno. Abbiamo sempre un boom di prenotazioni di appuntamenti di ... rainews.it