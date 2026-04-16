Trentino 2025 | record di pernottamenti e volo dell’extralberghiero

Il Trentino ha registrato nel 2025 un record di pernottamenti, superando le cifre degli ultimi dieci anni. Anche il settore extralberghiero ha visto un incremento significativo, con un aumento dei voli e delle presenze turistiche. I dati ufficiali indicano che l’anno si è concluso con risultati storici, confermando una crescita costante nel numero di visitatori e nelle attività ricettive della regione.

Il Trentino ha chiuso il 2025 con un bilancio turistico senza precedenti, segnando il punto più alto raggiunto negli ultimi dieci anni. I dati ufficiali dell’Istituto di statistica della Provincia di Trento confermano una stagione di forte espansione, caratterizzata da oltre 20 milioni di pernottamenti e un incremento costante sia degli arrivi (+3,3%) che delle presenze (+3,2%). L’esplosione del settore extralberghiero e la nuova geografia dei flussi. Un dato che emerge con chiarezza dalle rilevazioni statistiche riguarda lo spostamento delle abitudini di soggiorno verso soluzioni meno tradizionali. Mentre il comparto alberghiero mostra una crescita contenuta, attestandosi su un +1,8% sia per gli arrivi che per le presenze, l’extralberghiero ha registrato un balzo decisivo con un aumento del 7,1% negli arrivi e del 6,6% nelle presenze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino 2025: record di pernottamenti e volo dell’extralberghiero Notizie correlate Leggi anche: Turismo in Trentino da record: 2025 miglior anno dell’ultimo decennio Belgio 2025: 46 milioni di pernottamenti, i campeggi crescono dell’11%Il Belgio ha raggiunto un traguardo storico nel settore turistico, superando la soglia dei 46 milioni di pernottamenti nell’anno solare 2025. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Antibiotici in Trentino, pubblicato il rapporto 2025; Cdp: nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardi; Antibiotici in Trentino: i consumi tornano ai livelli pre-pandemia e raggiungono risultati record in pediatria; Yeman Crippa nella maratona di Parigi. In Trentino l'uso di antibiotici torna sotto ai livelli pre Covid(ANSA) - TRENTO, 13 APR - È disponibile il rapporto sul consumo territoriale di antibiotici in Trentino relativo all'anno 2025, curato dal Centro provinciale di farmacovigilanza del Servizio politiche ... msn.com Lavoro, in Trentino disoccupazione al 2,2% e record di occupati nel 2025Secondo gli ultimi dati Istat (relativi al 2025) il tasso di disoccupazione in Trentino è sceso al 2,2% (contro il 2,7% del 2024), con appena 5.800 persone in cerca di occupazione (erano 7.000 nel ... rainews.it Giovane esemplare di orso trovato morto in Trentino Leggi l'articolo completo tinyurl.com/fdyvpded - facebook.com facebook | BIG CAMP Superata quota mille iscritti per l'estate 2026, ma ci sono posti disponibili ancora in cinque dei sei turni predisposti. Il 21 giugno via al primo settimana di attività # #trentinonelcuore x.com