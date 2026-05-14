Treni UE | piattaforma unica contro i monopoli ma rischi di rincari

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova piattaforma digitale è stata introdotta in Europa per unificare il sistema di prenotazione e gestione dei treni, con l’obiettivo di contrastare le pratiche monopolistiche nel settore. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo ai possibili aumenti dei prezzi dei biglietti e alle modalità di rimborso per i passeggeri che perdono coincidenze. Restano aperti alcuni dubbi su chi sosterrà i costi dei rimborsi in caso di disservizi o ritardi legati alla nuova piattaforma.

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? Domande chiave Come influirà la nuova piattaforma digitale sui prezzi dei biglietti?. Chi pagherà concretamente per i rimborsi in caso di coincidenze perse?. Perché le compagnie ferroviarie temono un aumento delle commissioni di vendita?. Quando entreranno in vigore le nuove regole per i viaggi transfrontalieri?.? In Breve Apostolos Tzitzikostas coordina il cambiamento di paradigma tra le compagnie ferroviarie europee.. La Cer teme commissioni elevate per i giganti digitali con quote di mercato superiori al 50%.. Le compagnie avranno 12 mesi per adeguare i sistemi informatici dopo l'approvazione legislativa.. In caso di ritardo la compagnia responsabile garantisce rimborsi e proseguimento del viaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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