Uccio De Santis ad Agrigento | Sul palco parlo di sanità ritardi e rincari ma l’Italia resta unica

Il comico Uccio De Santis si esibirà ad Agrigento il 22 aprile, portando sul palco lo spettacolo intitolato “Scusi, per Hollywood?”. Lo spettacolo, scritto con altri autori, toccherà temi legati alla sanità, ai ritardi e ai rincari, ma l’artista ha dichiarato che l’Italia resta unica nonostante le difficoltà. L’evento si terrà al Palacongressi alle 21.

Arriva ad Agrigento con un titolo che è già una domanda e, allo stesso tempo, una direzione da prendere: Uccio De Santis porta al Palacongressi (il 22 aprile alle 21) “Scusi, per Hollywood?”, lo spettacolo scritto con Antonio De Santis, Fabio Di Credico e Aldo Augelli. Un viaggio tra monologhi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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