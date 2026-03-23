Da Milano al mare o al lago tornano i treni speciali | le destinazioni

Dal 28 marzo tornano i collegamenti diretti verso la Liguria e aumentano le corse per Malpensa e i bacini del comasco e del varesotto Da Milano al mare, in treno. Ma anche in direzione dei laghi o l'aeroporto. Con l'arrivo della stagione primaverile, Trenord potenzia l'offerta per i viaggiatori del weekend: dal 28 marzo tornano i collegamenti diretti verso la Liguria e aumentano le corse per Malpensa e i bacini del Comasco e del Varesotto. Ripartono sabato 28 marzo i "Treni del mare", attivi ogni sabato e nei giorni festivi. In totale saranno dieci le corse giornaliere (cinque coppie di treni) gestite in collaborazione con Trenitalia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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