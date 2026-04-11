Morrissey in concerto sul lago di Como per il Lake Sound Festival

Morrissey ha annunciato che si esibirà sul Lago di Como il 19 luglio in occasione del Lake Sound Festival. La conferma è arrivata tramite il suo sito ufficiale, anticipando l’atteso comunicato ufficiale previsto per lunedì. La data di Milano, tenutasi a marzo, è già andata sold out. L’artista britannico torna in Italia dopo il concerto milanese, questa volta in una località di lago.

L'annuncio ufficiale doveva arrivare lunedì, ma lui non ha resistito e ha anticipato tutti. Sul suo sito ha infatti già confermato che il 19 luglio sarà sul Lago di Como per il Lake Sound Festival dopo la data subito soldout dello scorso marzo a Milano. Un vero grande colpo internazionale per la.🔗 Leggi su Quicomo.it Tra spirito olimpico, après-ski sul lago e cene d’amore: febbraio gourmet all'Hilton Lake ComoQuello di febbraio si annuncia come un mese speciale sulle sponde del Lago di Como.