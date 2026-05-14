In Europa, si sta assistendo a uno sforzo per creare una piattaforma unica dedicata alla vendita di biglietti ferroviari online, con l’obiettivo di semplificare il processo per gli utenti e aggiornare le modalità di acquisto. La proposta coinvolge diversi paesi, ma Francia e Germania hanno manifestato resistenze rispetto a questa iniziativa, opponendosi a determinati aspetti del progetto. La nuova piattaforma dovrebbe influenzare i prezzi dei biglietti e cambiare il modo in cui vengono gestite le tariffe, ma i dettagli di queste variazioni non sono ancora definiti.

? Punti chiave Come cambieranno i prezzi dei biglietti con la nuova piattaforma unica?. Quali sono le resistenze di Francia e Germania contro il piano?. Perché i grandi operatori ferroviari si oppongono alla decisione di Bruxelles?. Chi beneficerà davvero della fine del monopolio sulla vendita online?.? In Breve Fitto e Tzitzikostas propongono l'apertura delle piattaforme digitali ai concorrenti nazionali.. SncF dovrà ospitare Trenitalia e Renfe, già operative dal 2021 e 2023.. Italo punta all'ingresso nel mercato tedesco della Deutsche Bahn nel 2028.. L'alta velocità italiana nel 2012 ha ridotto i prezzi del 31 per cento.. La Commissione europea ha presentato ieri a Bruxelles il pacchetto Un viaggio, un biglietto, tutti i diritti per scardinare il controllo dei grandi operatori ferroviari sulle vendite online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treni: l’Europa sfida i giganti per vendere i biglietti online

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