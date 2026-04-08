Da oggi fino al 22 aprile è possibile presentare domanda sulla piattaforma Discover EU per ottenere uno dei 40.000 biglietti di treno gratuiti destinati ai giovani di 18 anni. Il progetto permette ai partecipanti di viaggiare in tutta Europa con pass e carte di sconto, offrendo un'opportunità di esplorazione e scoperta del continente. La fase di candidatura si svolge attraverso un processo di click day, con accesso limitato alle iscrizioni.

Roma, 8 aprile 2026 – Da oggi e fino al 22 aprile sono aperte le candidature sulla piattaforma Discover EU per assegnare pass di viaggio e carte di sconto sui treni per esplorare l'Europa a circa 40.000 giovani diciottenni. I vincitori riceveranno un pass di viaggio per esplorare l'Europa tra il 1 luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Entro queste date potranno utilizzare il pass per viaggiare in treno per 7 giorni in un periodo di 30 giorni a loro scelta. treno stazione pendolari A partire dal momento in cui prenotano e ricevono il pass di viaggio, i candidati vincitori sono considerati "partecipanti". Altre modalità di trasporto saranno consentite in casi specifici, per le persone che vivono sulle isole o in zone remote. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Interrail, 40mila biglietti di treni gratis ai 18enni per viaggiare in Europa: oggi il click day

Interrail, al via il click day per soli 18enni: biglietti gratis per viaggiare in Europa. Ecco i requisiti e come fareL’Unione europea riapre le selezioni per DiscoverEU, il programma che offre ai diciottenni la possibilità di scoprire l’Europa in treno viaggiando...

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Interrail, c’è il click day per i 18enni. Disponibili 40mila pass: ecco cosa fare Cosa serve e quali sono i requisiti per partecipare: https://qds.it/interrail-click-day-18enni-disponibili-40mila-pass/ - facebook.com facebook