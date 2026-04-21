Un rapporto del thinktank Transport & Environment evidenzia che il sistema di prenotazione ferroviaria in Europa risulta ormai obsoleto, rendendo difficile preferire il treno rispetto ai voli su circa la metà delle tratte aeree più trafficate dell’Unione Europea. Questa situazione crea un rallentamento nella crescita del trasporto ferroviario e influisce sulle possibilità di scegliere modalità di viaggio più sostenibili.

Un’analisi condotta dal thinktank Transport & Environment (T&E) evidenzia come l’attuale sistema di prenotazione ferroviaria in Europa sia ormai superato, rendendo estremamente complicata la scelta del treno rispetto al volo su quasi la metà delle tratte aeree più frequentate dell’Unione Europea. La difficoltà nel reperire biglietti per collegamenti internazionali impedisce ai viaggiatori che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale di optare per soluzioni sostenibili. I dati raccolti dagli esperti hanno esaminato le 30 rotte aeree internazionali più trafficate dell’UE, escludendo i tragitti verso le isole e quelli superiori ai 1.500 km di lunghezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treni in Europa: il caos digitale blocca la sfida al volo

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