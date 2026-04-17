Un uomo è stato fermato dalla polizia locale di Rho mentre era alla guida di un veicolo senza assicurazione e senza patente. Secondo quanto riferito, la patente gli era stata revocata nel 2014, e l’auto non aveva copertura assicurativa. Durante il controllo, gli agenti hanno anche trovato l’uomo armato. La situazione è stata gestita sul posto, con il fermo del veicolo e l’arresto dell’uomo.

Rho (Milano), 17 aprile 2026 – Guidava senza patente, perché gli era stata revocata nel 2014, una macchina senza assicurazione. Ed era anche armato. Intercettato dal Targa System collocato ai varchi tra la Statale 33 del Sempione e corso Europa a Rho, è stato fermato e denunciato dalla polizia locale. E' successo giovedì pomeriggio intorno alle 16.30 nell'ambito dei controlli stradali sulle principali arterie cittadine. L'apparecchiatura elettronica ha immortalato la targa dell'auto priva di assicurazione (l'ultima regolarmente stipulata risulta scaduta nell'agosto 2025). A quel punto gli agenti l'hanno fermata e dagli accertamenti hanno scoperto che il conducente, un 60enne italiano, residente nell'hinterland milanese, era alla guida senza patente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polizia locale di Rho ferma un uomo senza patente, senza assicurazione e armato

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