Sabaudia | 45 auto sequestrate professionisti senza assicurazione

Sabaudia si trova di fronte a un’emergenza stradale che va ben oltre i confini della cittadina laziale. Non si tratta di un problema economico, ma di una scelta consapevole e irresponsabile che mette a rischio la sicurezza di tutti. La polizia locale ha sequestrato 45 veicoli dall’inizio dell’anno per mancanza di assicurazione, un dato allarmante che riflette una tendenza preoccupante: la maggior parte dei trasgressori sono professionisti benestanti, italiani, che scelgono di violare la legge nonostante possano permettersi la copertura assicurativa. La situazione è ancora più grave se si considera che molti di questi veicoli circolano senza assicurazione da mesi, se non anni. Alcuni proprietari hanno accumulato più di un sequestro, dimostrando una ripetuta violazione delle norme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Scorrazzano senza patente e senza assicurazione sulla Domiziana: 9 auto sequestrate | FOTO

Blitz al campo nomadi, trovate e sequestrate auto senza assicurazione