Un uomo di 48 anni è stato allontanato dalla propria abitazione dopo aver inflitto maltrattamenti ed estorsioni alla madre anziana, che si trova attualmente in ospedale in condizioni critiche di salute. La donna, sotto forte pressione psicologica, si è vista costretta a vendere i gioielli di famiglia per soddisfare le richieste del figlio. Il provvedimento di allontanamento è stato disposto dalle autorità.

IL PROVVEDIMENTO. Costretta a vendere i gioielli di famiglia per assecondare le continue richieste del figlio e in uno stato di forte soggezione psicologica, la donna, in condizioni critiche di salute, è stata ricoverata in ospedale. Un uomo di 48 anni residente a Pognano è stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento e di comunicazione con la madre anziana convivente, oltre al divieto di dimora nel Comune.La misura cautelare è stata eseguita nel tardo pomeriggio del 10 febbraio dai carabinieri di Verdello, su disposizione del Gip del Tribunale di Bergamo, su richiesta della Procura. L’uomo è ritenuto responsabile, dal 2023, di maltrattamenti in famiglia, estorsione, lesioni personali e abbandono di persona incapace. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tre anni di maltrattamenti ed estorsioni alla madre anziana, 48enne allontanato da casa e donna in ospedale

Allontanato per maltrattamenti alla madre, torna armato di coltello: arrestatoNel pomeriggio di lunedì 12, i carabinieri di Mesola, con il supporto dell’aliquota radiomobile di Comacchio, sono intervenuti a Goro a seguito di...

Latina, violenze e minacce alla madre: allontanato da casa un 18enneLatina, 3 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa...

Temi più discussi: Rovigo, tre maestre a processo: contestati 82 episodi di maltrattamenti; Andretta, trent'anni di maltrattamenti: condannato il padre padrone; Maltrattamenti all'asilo, tre maestre a processo nel Rodigino; Stuprata e seviziata dall’ex compagno magrebino: condannato a 12 anni di reclusione. La vittima: Ho paura di lui, adesso resta in...

Tre anni di maltrattamenti ed estorsioni alla madre anziana, 48enne allontanato da casa e donna in ospedaleCostretta a vendere i gioielli di famiglia per assecondare le continue richieste del figlio e in uno stato di forte soggezione psicologica ... ecodibergamo.it

Picchiava la moglie da tre anni: arrestato un 39enne a GelaUna donna di Gela ha trovato il coraggio di raccontare ai carabinieri i maltrattamenti subiti dal marito dal 2023 ... dire.it

All'alba del 26 febbraio di tre anni fa, a poche centinaia di metri dalle coste di Cutro si consumava una strage di migranti. Morirono 94 persone, tra cui 34 bambini: il più piccolo non aveva nemmeno un anno. Una tragedia che si poteva evitare se i soccorsi a - facebook.com facebook

«Già quando avevo due o tre anni, se la nonna ascoltava l’opera alla radio oppure da un disco io smettevo di giocare e correvo da lei. Dondolavo seguendo il ritmo». Così ricordava Mirella Freni, che oggi avrebbe compiuto 91 anni. Nata il #27febbraio 1935, tr x.com