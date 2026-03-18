L’Emilia-Romagna si conferma la regione con il maggior consumo di suolo, con Ravenna in testa grazie ai progetti edilizi della precedente amministrazione comunale. In questa regione, il settore edilizio rappresenta una fonte importante di introiti, anche se spesso si preferisce mantenere il silenzio sui danni ambientali. La crescita del cemento si accompagna a un aumento delle opere e dei progetti in corso, mentre le conseguenze sulle aree naturali rimangono spesso invisibili.

Pochi sanno che la regione del cemento è l’Emilia-Romagna. Per il 2024 è prima assoluta per consumo annuo di suolo, battendo anche la Lombardia. Sono passati totalmente inosservati i numeri pubblicati a fine 2025 da Ispra, Istituto Superiore dello Stato per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Nel 2024 l’Emilia Romagna ha divorato oltre 1.000 ettari di suolo, più della Lombardia, ferma a circa 830. Le due alluvioni che hanno colpito la regione negli ultimi anni non nascono dal nulla. Non servono scie chimiche o teorie complottiste, basta guardare i numeri: meno terra libera, più cemento, meno assorbimento. E succede in una delle aree più fragili del Paese, a forte rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cemento, l’Emilia Romagna batte tutti, prima per consumo di suolo. Si prepara così alla prossima alluvione? Record cemento a Ravenna dove era sindaco il presidente della Regione de Pascale

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