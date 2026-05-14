Un commento recente ha sollevato polemiche sul modo in cui vengono trattati alcuni casi giudiziari. Secondo un commentatore noto, alcuni giornali considerano già un imputato un assassino senza aver ancora affrontato un processo o un'udienza preliminare. Ha inoltre sottolineato che alcuni magistrati si sono detti sorpresi da questa modalità di approccio, evidenziando come in altri casi un politico possa essere considerato colpevole anche dopo una sentenza definitiva in Cassazione.

“ Sempio è già un assassino conclamato senza che ci sia stata nemmeno un’udienza preliminare o un rinvio a giudizio, mentre un politico resta presunto innocente anche dopo la condanna definitiva della Cassazione. Abbiamo semplicemente invertito tutto “. Così, ai microfoni di Battitori liberi, su Radio Cusano, il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, torna sul delitto di Garlasco, riprendendo e approfondendo il suo editoriale dedicato ad Andrea Sempio. Il conduttore Gianluca Fabi gli chiede cosa accadrebbe se un parlamentare qualsiasi ricevesse lo stesso trattamento riservato al 38enne incensurato, e Travaglio risponde disegnando un quadro impietoso delle storture del sistema mediatico-giudiziario italiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio: “Sempio? Per molti giornali è un assassino conclamato senza neanche un’udienza preliminare. I magistrati con cui parlo sono basiti”

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