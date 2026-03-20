Diversi magistrati sono favorevoli al Sì, mentre l’Anm rappresenta una minoranza con posizioni più radicali. Alcuni giudici scelgono di non esprimersi pubblicamente, probabilmente a causa delle pressioni e delle dinamiche interne che caratterizzano il sistema giudiziario. La presenza di opinioni diverse si svela in un quadro complesso dominato dalle correnti e dalle fazioni interne.

Mancano pochissimi giorni al voto. E una cosa va detta subito: non è un referendum sul governo. Il Pd e il fronte del No hanno tentato di trasformarlo in un giudizio sull’esecutivo, ma qualunque sia il risultato, Giorgia Meloni resterà alla guida del governo fino alla scadenza naturale della legislatura. Il 22 e 23 marzo si vota per un’altra ragione: decidere se cambiare o meno il sistema della giustizia italiana. Chi ritiene che l’attuale sistema giudiziario funzioni bene così com’è voterà No. Chi invece pensa che sia arrivato il momento di correggerne le distorsioni voterà Sì. Tradotto dal linguaggio giuridico, il quesito referendario pone... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Molti magistrati sono per il Sì. L’Anm è minoranza con idee radicali

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Una selezione di notizie su Molti magistrati

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