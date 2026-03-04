Latte adulterato via all’udienza preliminare | 13 gli indagati

Questa mattina al tribunale di Pesaro si è aperta l’udienza preliminare relativa all’indagine sul latte adulterato prodotto dal caseificio Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro, coinvolgendo complessivamente 13 persone indagate. La procedura riguarda le accuse mosse nei confronti di dipendenti e responsabili dell’azienda, chiamati a rispondere delle presunte irregolarità riscontrate nel procedimento di lavorazione del latte.

Pesaro, 4 marzo 2026 – Si è aperta questa mattina al tribunale di Pesaro l’udienza preliminare dell’inchiesta sul presunto latte adulterato che ha coinvolto il caseificio Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro. Nel procedimento risultano indagati tredici soggetti: dodici persone fisiche e una società. Le accuse contestate Le accuse contestate vanno dalla frode in commercio alla vendita di sostanze alimentari adulterate o contraffatte, fino al commercio di alimenti ritenuti nocivi e alla falsità materiale. L’indagine era partita dall’esposto presentato da due ex dipendenti. Da quella segnalazione sono scattati gli accertamenti che, nell’aprile del 2024, hanno portato al blitz dei Nas negli stabilimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

